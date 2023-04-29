Бездомные коты стали зарабатывать собственным трудом с помощью искусственного интеллекта Фото: Михаил ФРОЛОВ

Последнее слово техники дошло и до братьев наших меньших. Бездомные коты стали зарабатывать собственным трудом с помощью искусственного интеллекта.

Как это происходит? Животные лапами или мордой как бы случайно нажимают на клавиатуру, а специальная программа запоминает и считывает все, что напечатал кот. После этого, запрос отправляется на обработку в нейросеть, искусственный интеллект визуализирует желания четвероногих друзей с помощью картин, которые потом выставляются на продажу в интернет-магазине.

- У меня дома есть кот Бегемот, который всегда стремится занять место на моем ноутбуке, потому что ему там тепло. Он часто наступает на клавиши лапами, что обычно приводит к необратимым последствиям, таким как закрытие нужного файла или удаление текста... Так мы с командой пришли к мысли, что надо направить кошачью любовь к компьютерам в правильное русло. И когда мы узнали о существовании нейронных сетей, мы решили потренироваться на наших животных и питомцах наших приютов, чтобы лучше понять, как работает генерация изображений. Получилось очень весело, и для нас, и для наших кошек, - рассказала проджект-менеджер БФ TEDDY FOOD Екатерина Булгакова.