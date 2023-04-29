На окружной дороге Ярославля столкнулись легковушка и грузовик. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

На окружной дороге Ярославля сегодня, 29 апреля, примерно в 16 часов произошло ДТП – столкнулись легковушка «Санг Йонг» и грузовик. Очевидцы пишут, что авария произошла в сторону Брагино, не доезжая улицы Гудаванцева.

В больницу отвезли 52-летнего водителя иномарки.

- На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.