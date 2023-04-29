Ярославль
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия29 апреля 2023 15:22

На окружной дороге Ярославля столкнулись легковушка и грузовик

Водителя иномарки отвезли в больницу
Анастасия ГОЛУБЕВА
На окружной дороге Ярославля столкнулись легковушка и грузовик. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

На окружной дороге Ярославля столкнулись легковушка и грузовик. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

На окружной дороге Ярославля сегодня, 29 апреля, примерно в 16 часов произошло ДТП – столкнулись легковушка «Санг Йонг» и грузовик. Очевидцы пишут, что авария произошла в сторону Брагино, не доезжая улицы Гудаванцева.

В больницу отвезли 52-летнего водителя иномарки.

- На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.