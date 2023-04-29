В Ярославле на Московском проспекте горел светофор. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте
В Ярославле сегодня, 29 апреля, на Московском проспекте загорелся светофор. От него вверх поднимались клубы черного дыма и летели искры.
Инцидент произошел около технического университета перед надземным переходом. Местный житель поделился видео в соцсетях.
Сгоревший светофор показывал сигналы для машин, которые ехали в центр. Пока его дальнейшая судьба неизвестна, но очевидно, что светофор ждет демонтаж и замена.
Ярославцы сразу начали комментировать произошедшее:
- «Он просто сгорел на работе»;
- «В Ярославле горит все, что даже не может гореть»;
- «Непонятно, это желтый сигнал или красный?».