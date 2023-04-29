В Ярославской области будут судить мужчину, который до смерти избил свою бывшую возлюбленную

Трагедия произошла на почве ревности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Рыбинска обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшей.

Трагедия произошла в январе этого года. В подъезде дома на улице 9 мая 37-летний нетрезвый мужчина встретил свою 40-летнюю бывшую возлюбленную. На почве ревности злоумышленник начал избивать женщину по голове и телу. По всей видимости, удары были очень сильными – местная жительница скончалась практически сразу.

- В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.