В Ярославле прошли соревнования коллективов «Юного динамовца». ФОТО: пресс-служба УФСБ России по Ярославской области

В Ярославле 27-28 апреля в честь 100-летия образования Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» по инициативе УФСБ России по Ярославской области и силовых ведомств региона прошли соревнования между «Юными динамовцами». В мероприятии участвовали 178 школьников - от 14 до 18 лет.

Из города и региона набрались 10 команд, которые состязались между собой в стрельбе, беге, подтягивании и прыжкам в длину.

В общекомандном зачете победителями и призерами стали:

- 1 место – МОУ «Гимназия «№1»;

- 2 место – ГОУ «Средняя школа №33 имени Карла Маркса с углубленным изучением математики»;

- 3 место – ГОУ ЯО «Лицей №86».

- 28 апреля в КЗЦ «Вознесенский» в г. Ярославле состоялось награждение победителей и призеров соревнований руководителями правоохранительных органов и Правительства Ярославской области. Победители и призеры соревнований награждены кубками, медалями и ценными подарками, - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ярославской области.