В Рыбинске памятник «Дети войны» установят к 22 июня. ФОТО: страница Дмитрия Рудакова ВКонтакте

В Рыбинске вчера, 28 апреля, на градостроительном совете утвердили место и внешний вид памятника «Дети войны». Монумент, высота которого 1,4 метра, планируют установить к 22 июня. По задумке архитектора Елены Пасхиной у девочки в руках кукла, в сумку мальчика можно будет положить конфеты.

Локация, где поставят памятник, не сразу была очевидна.

- Обсуждения шли долго. Рассматривались разные варианты - Волжский парк, Всехсвятское кладбище. В итоге градостроительный совет абсолютным большинством проголосовал за размещение памятника рядом с Огнем Славы, со стороны артиллерийской установки ИСУ-152, - рассказал глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.