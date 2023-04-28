Многострадальную крышу на улице Победы в Ярославле могут наконец-то отремонтировать

Ярославцы просят разобраться с крышей дома на улице Победы. ФОТО Наталья Бородина

В Ярославле, похоже, наметился выход из патовой ситуации, в которой оказались жильцы дома на улице Победы, 15. На крыше здания в прошлом году начался ремонт, который остановила прокуратура, по ее требованию региональный департамент строительства отозвал разрешение на работы.

Дело дошло до суда. Некоторые жильцы настаивают, что ремонт продолжать нельзя. Другая, более многочисленная группа собственников, наоборот, ратует за возобновление работ. Скандал дошел до Генерального прокурора, которому на прошлой неделе люди отправили обращение.

Впрочем, все может решится и без вмешательства федерального чиновника. Накануне прошло общее собрание собственников, на котором было принято решение, что нужно провести работы на крыше по профилактике промоканий и протечек.

Представители ООО «Современные медицинские технологии», которое владеет клиникой, расположенной в здании, говорят, что чердак в любом случае останется техническим помещением, так что жильцам не о чем беспокоиться.

Ситуация складывается таким образом, что профилактика протечек — это единственный шанс обезопасить жителей дома от проливных дождей, которые с наступлением теплой погоды идут все чаще и чаще.

Жильцы надеются, что прокуратура прислушается к их решению и не станет препятствовать возведению временной кровли.

— Сейчас мы уведомим прокуратуру о результатах общего собрания собственников и будем ждать, отзовут они или нет это предостережение. Без этого работы не начать. Но и без устройства временной кровли от протечек не спастись. Так что решение одно — установить временную кровлю и ждать решения суда, — говорит житель дома Леонид Павлушов.

Следующее судебное заседание назначено на конец мая.