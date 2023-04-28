Банк запустил онлайн-оформление всех видов гарантий

Ранее предпринимателям в интернет-банке ВТБ Бизнес была доступна подача заявки только на дистанционные экспресс-гарантии, которые выдаются по ускоренной процедуре без визита в банк.

− Гарантийная поддержка банков играет важную роль в текущих экономических условиях. Она помогает предпринимателям осваивать новые направления развития и рынки сбыта, минимизировать удорожание товаров и услуг, сохранять рабочие места. Доступность банковских гарантий также необходима для поддержания надежности системы госзакупок. Банк постоянно работает над развитием линейки, удобством и скоростью оформления гарантий. По итогам прошлого года мы нарастили продажи дистанционных экспресс-гарантий в пять раз. В дальнейшем у клиентов появится возможность оформления любого продукта нашей документарной линейки без визита в банк, − отметил руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса − старший вице-президент банка ВТБ (ПАО) Руслан Еременко.