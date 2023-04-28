Банк определил самые популярные функции своего цифрового банка в VK

— Банк ранее заявлял о готовности переходить на обслуживание клиентов в социальные сети и мессенджеры, чтобы быть в контакте со своими клиентами там, где им удобно. Банк в VK стал серьезным шагом в этом направлении. За первые сутки с момента запуска нового сервиса его протестировали тысячи пользователей «ВКонтакте», для которых все повседневные операции теперь будут «под рукой». Первые сессии позволили нам убедиться в отличной работе онлайн-банка, еще раз проверить скорость работы — она в 2 раза превышает работу привычных цифровых каналов. На рынке пока что представлено не так много аналогичных сервисов в социальных сетях, поэтому мы надеемся, что со временем этот канал станет стандартом банковской отрасли, а клиенты оценят качество и безопасность услуг, — отметил старший вице-президент банка ВТБ (ПАО), руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.