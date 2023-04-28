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НовостиОбщество28 апреля 2023 11:18

Текущий уровень ставок позволяет развивать спрос на розничные кредиты

ВТБ не намерен менять ставки по розничным кредитам после решения ЦБ РФ сохранить ключевую ставку без изменений

Их текущий уровень позволяет развивать спрос на розничное кредитование. Мы рассчитываем, что по итогам 2023 г. объем розничного кредитования в России вырастет на 17% и по портфелю достигнет 33,5 трлн рублей (с учетом секьюритизации). Преимущественную долю в нем будет занимать ипотека.

Несмотря на то, что ставки по ипотеке в рамках базовых банковских программ находятся выше уровня в 10%, выдачи жилищных кредитов в этом году могут превысить уровень рекордного 2021 года. Спрос во многом удовлетворяют льготные программы, на которые сегодня приходится каждая вторая сделка.

В рамках автокредитования клиенты могут воспользоваться специальными предложениями банков. В этом сегменте банк также ожидает рекордных продаж по итогам года – свыше 1,1 трлн рублей в целом по рынку.