Текущий уровень ставок позволяет развивать спрос на розничные кредиты

Их текущий уровень позволяет развивать спрос на розничное кредитование. Мы рассчитываем, что по итогам 2023 г. объем розничного кредитования в России вырастет на 17% и по портфелю достигнет 33,5 трлн рублей (с учетом секьюритизации). Преимущественную долю в нем будет занимать ипотека.

Несмотря на то, что ставки по ипотеке в рамках базовых банковских программ находятся выше уровня в 10%, выдачи жилищных кредитов в этом году могут превысить уровень рекордного 2021 года. Спрос во многом удовлетворяют льготные программы, на которые сегодня приходится каждая вторая сделка.

В рамках автокредитования клиенты могут воспользоваться специальными предложениями банков. В этом сегменте банк также ожидает рекордных продаж по итогам года – свыше 1,1 трлн рублей в целом по рынку.