Так называемые чат-боты становятся популярнее обычных операторов

Клиенты просят у чат-бота сразу соединить их с «живым» оператором, остальные дают роботу шанс решить их проблему. Фото: ООО «Т2 Мобайл»

erid: LjN8JugSQ

Tele2 проанализировала обращения клиентов на базе четырех центров дистанционной поддержки: в Челябинске, Ростове-на-Дону, Иркутске и Саранске. Дистанционный сервис охватывает 40 каналов обслуживания – это не только традиционная поддержка в виде звонков, но и обслуживание в социальных сетях, мессенджерах, чатах со специалистом в личном кабинете.

Ежедневно дистанционный сервис Tele2 принимает 70 тыс. звонков, ксперты обслуживают 9 тыс. чатов в цифровых каналах. За 9-часовую смену один эксперт Tele2 принимает в среднем 104 звонка или обрабатывает 70 чатов.

Если на «живой» сервис – звонки и цифровые каналы – приходится примерно 34% обращений, то роботизированные системы (чат-боты и автоответчик) берут на себя оставшиеся 66% запросов. По прогнозам аналитиков дистанционного сервиса, к 2026 году такая разбивка существенно не изменится – на «живой» сервис будет по-прежнему приходиться примерно треть запросов (32%).

Примерно 25% клиентов просят у чат-бота сразу соединить их с «живым» оператором, остальные дают роботу шанс решить их проблему. При этом отмечается, что чат-бот «поумнел» – точность распознавания запроса улучшилась на 4 п. п. по сравнению с 2021 годом. Он эффективнее анализирует профиль потребления абонента и сразу переводит его на специалиста, если клиент раздражен. Автоматизация ботов привела к росту клиентской удовлетворенности ими с 33% в 2021 году до 75% в 2022-м, сообщает пресс-служба компании.

Реклама. ООО «Т2 Мобайл» www.tele2.ru

ИНН 7743895280 ОГРН 1137746610088

Москва, поселение Московский, Киевское шоссе 22-й километр, домовладение 6, строение 1