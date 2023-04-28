Консультационный совет акционеров банка обсудил развитие рынка розничного инвестирования

Об этом на заседании Консультационного совета акционеров сообщил руководитель департамента брокерского обслуживания банка ВТБ (ПАО) Андрей Яцков.

– Устойчивая тенденция на рост сбережений россиян будет сохраняться, а доля инвестиций в сбережениях – расти: по оценкам банка с 10% в 2023 году до 11% в 2023 и 16% – в 2026 году. Вслед за рыночными тенденциями департамент брокерского обслуживания банка намерен фокусироваться на сохранении и увеличении доли рынка в рублевых активах. Их объем на конец года составил около 900 млрд руб., – сказал Андрей Яцков.

Одной из задач ВТБ видит повышение уровня образования инвесторов, для чего в «ВТБ Мои Инвестиции» запущена Школа инвестора. Эта же задача стоит и перед недавно созданной Ассоциации розничных инвесторов, с которой департамент брокерского обслуживания банка готов сотрудничать. Среди других целей ассоциации – представление интересов розничных инвесторов, выстраивание диалога с эмитентами и участниками рынка, профилактика и медиация в урегулировании споров эмитентов и инвесторов, продвижение лучших практик корпоративного управления и обсуждение законодательных инициатив.

В ходе заседания представители департамента брокерского обслуживания ответили на вопросы о мерах по разблокированию иностранных ценных бумаг, инструментах фондового рынка, готовности к внедрению ИИС-3, замещающих облигациях, тарифах.

– Мы получили от акционеров хорошую обратную связь и готовы или уже взяли ряд идей и предложений в проработку. Обязательно продолжим общение как в таком формате, так и на площадке ассоциации розничных инвесторов, – отметил Андрей Яцков.