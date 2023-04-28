На Ярославскую область идут ливни, заморозки и мокрый снег

Волновой холодный атмосферный фронт пришел в Центральную Россию и принес с собой обильные дожди. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Волновой холодный атмосферный фронт пришел в Центральную Россию и принес с собой обильные дожди. По прогнозам синоптиков Центра «Фобос», количество осадков может составить 23-28 миллиметров, это 60-70% от всего объема апреля.

- Кроме того, утром в субботу, когда температура понизится до +5, к ливням подмешается и мокрый снег, - предупреждают специалисты.

В выходные возможны и заморозки на почве.

Ближайшей ночью в Ярославле ожидается переменная облачность, сильный дождь, температура +7..+9. Утром - сильный снег, сильный туман. Завтра днем также переменная облачность, сильный дождь, +7..+9, ветер северо-западный, умеренный. 30 апреля пойдет небольшой дождь; ночью +3..+5, днем +10..12, ветер восточный, умеренный. 1 мая погода будет малооблачная, ожидается небольшой дождь; ночью +6..+8, днем +9..11, ветер западный, сильный, порывы до 10 метров в секунду.