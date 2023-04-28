В Ярославле из-за сообщения о заложенной взрывчатке эвакуировали школу

Взрывных устройств в школе №10 Ярославля не обнаружили. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

Днем 28 апреля в школу №10 Ярославля поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве. Учеников и сотрудников сразу эвакуировали.

Сначала дети и педагоги находились на улице. Потом, по словам учащихся, всех распустили по домам, не разрешив войти в школу и забрать свои вещи. С рюкзаками ушли только те, кто успел их взять при эвакуации.

- Сначала нам сообщили, что все нормально и мы вот-вот бы зашли обратно. Но тут же сказали, чтобы мы быстро отошли подальше. По словам завуча, написали «если все зайдут, то школа взорвется». Включили громкоговоритель и по нему повторили, что нужно отойти от школы, - рассказывает ученица образовательного учреждения в группе "Подслушано в Ярославле".

Школу обследовали сотрудники правоохранительных органов. По словам источника КП-Ярославль, устройств, представляющих опасность, в помещениях не обнаружили.