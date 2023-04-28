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НовостиОбщество28 апреля 2023 14:26

В Ярославле пройдет акция «Георгиевская ленточка»

Рассказываем, где будут раздавать ленточки
Полина Вачнадзе
Накануне 9 мая в Ярославле будут раздавать «Георгиевские ленточки».

Накануне 9 мая в Ярославле будут раздавать «Георгиевские ленточки».

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне 9 мая в Ярославле будут раздавать «Георгиевские ленточки».

5 мая с 15:00 до 17:00 и 6 мая с 13:00 до 15:00 ленточки можно получить на Волжской набережной, улице Кирова, в парке 30-летия Победы, сквере Машиностроителей, парке «Нефтяник», парке Судостроителей, парке «Рабочий сад».

7 мая с 13:00 до 15:00 «Георгиевские ленточки» будут раздавать в Демидовском сквере, Бутусовском парке, сквере на Чайковского, парке 30-летия Победы, сквере на Машиностроителей, парке «Нефтяник», парке Судостроителей, парке «Рабочий сад».

8 мая с 15:00 до 17:00 волонтеры с ленточками будут находиться у театра имени Федора Волкова, на проспекте Ленина, в Юбилейном парке, парке 30-летия Победы, сквере на Машиностроителей, парке «Нефтяник», парке Судостроителей, парке «Рабочий сад».