Заработал новый мобильный оператор ГородМобайл

Услуги нового мобильного оператора ориентированы на владельцев транспортной карты «Тройка. Фото: ООО «Т2 Мобайл»

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Tele2, мобильное приложение Город для держателей карты «Тройка» и Next Mobile запустили виртуального оператора мобильной связи ГородМобайл. Услуги нового мобильного оператора ориентированы на владельцев транспортной карты «Тройка», которые смогут оплачивать до 99% расходов на мобильную связь бонусами приложения Город.

Запуск MVNO на базе транспортной карты – уникальный бизнес-кейс, который не имеет аналогов в России и мире. Новый оператор ГородМобайл уже начал оказывать услуги связи жителям и гостям столичного региона. Клиенты смогут оплачивать сотовую связь бонусами мобильного приложения Город или рублями в любом соотношении. Чтобы использовать все возможности нового мобильного оператора, пользователю достаточно заплатить всего 1 рубль. Всю оставшуюся сумму можно внести бонусами, начисленными за пополнение карты «Тройка» и совершение различных покупок внутри мобильного приложения Город. Для абонентов нового оператора действуют пять тарифов с абонентской платой от 49 до 500 рублей в месяц.

SIM-карты ГородМобайл можно получить в комплекте с картой «Тройка» на стойках «Живое общение» и в фирменных магазинах на 29 станциях Московского метрополитена. При этом активация SIM-карты, заключение договора и идентификация личности автоматизированы, полностью дистанционны и могут быть выполнены новым абонентом без участия службы поддержки. Управлять услугами, пополнять баланс и менять тариф можно через мобильное приложение Город. Оператор ГородМобайл работает в столичном регионе по модели MVNO на сети Tele2.

Сеть Tele2 покрывает качественной мобильной связью и высокоскоростным мобильным интернетом территорию, где проживает 100% населения Москвы и области. Сеть построена с применением новейшего оборудования 5G Ready и фокусом на качественное покрытие транспортной системы С запуском оператора для пользователей транспортной карты Tele2 и Next Mobile пополняют портфолио уникальных бизнес-кейсов в MVNO-бизнесе. Мировой и российский опыт включает запуск виртуальных операторов для сообщества профессиональных водителей и поддержки системы экстренного реагирования при ДТП. Однако впервые речь идет о создании MVNO длявладельцев транспортной карты. Это доказывает, что запускать виртуальных операторов могут не только коммерческие банки, ШПД-операторы и розничные сети, но любые качественные проекты при наличии у них лояльной аудитории, сообщает пресс-служба компании.

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