Банк финансирует на 1,2 млрд рублей строительство жилого комплекса

Строительство 25-этажного многоквартирного дома ведется в Коминтерновском районе города. Общая жилая площадь помещений составит 20 тыс. кв. м. Проект предусматривает широкий выбор планировочных решений, благоустроенную дворовую территорию с игровыми и спортивными площадками, зонами отдыха, наземную и подземную парковки. Дом располагается в районе с развитой инфраструктурой, в пешей доступности находятся образовательные и социальные учреждения, магазины, аптеки. Объект планируют сдать в эксплуатацию во втором квартале 2025 года.

− Мы видим высокую активность застройщиков по запуску новых проектов и продолжаем наращивать объемы финансирования жилищного строительства. Только в первом квартале заключены соглашения с клиентами среднего и малого бизнеса по этому направлению на сумму более 47 млрд рублей. Это позволит в ближайшие годы своевременно ввести в эксплуатацию 700 тыс. кв. м жилья и улучшить жилищные условия тысяч семей, − прокомментировал Руслан Еременко, руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент банка ВТБ (ПАО).

− Партнерство с ВТБ позволяет нам реализовывать важные для воронежцев проекты. ЖК «Урицкий» − это не просто квадратные метры, это образ жизни – тихий, спокойный, но в непосредственной близости от центра города, − отметил Иван Кандыбин, генеральный директор ФК «Аксиома».