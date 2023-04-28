В Ярославской области 29 апреля ожидается гроза

Ночью 29 апреля в Ярославской области ожидается гроза. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Завтра, 29 апреля, по данным Ярославского ЦГМС, в регионе ожидается ухудшение погоды.

- Ночью местами в сильный дождь, в первой половине ночи в отдельных районах – гроза, - уточнили ГУ МЧС по Ярославской области.

Спасатели не исключают возникновение чрезвычайных ситуаций. Может затопить земельные участки, которые находятся в низинах, возможны засоры ливневых стоков и дренажных систем, увеличение числа ДТП и нарушений в работе жилищно-коммунального хозяйства.