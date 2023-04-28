Стала доступна оплата ж/д билетов через СБП

Теперь с помощью СБП можно оплатить билеты на дальние и пригородные поезда в мобильном приложении «РЖД Пассажирам». Ранее банк реализовал возможность покупки билетов на поезда дальнего следования в кассах и на сайте компании-перевозчика.

Внедрение инновационной технологии оплаты позволит «Российским железным дорогам» повысить скорость, удобство и безопасность проведения транзакций во всех собственных каналах продаж железнодорожных билетов.

ВТБ и РЖД на протяжении длительного времени являются партнерами. Развитие совместных проектов для пассажиров и контрагентов железнодорожной компании направлено на повышение качества услуг, бесперебойную работу сопутствующей инфраструктуры и снижение транзакционных издержек.

– СБП – это полностью отечественная технология, которая в перспективе способна заместить другие способы денежных расчетов, а в канале e-com это еще и более удобный и безопасный платежный инструмент. Помогая компаниям встроить этот сервис, банк реализует инициативы, направленные на развитие национальной платежной системы. Для «Российских железных дорог» банк настроил гибкие сценарии покупки билетов с помощью СБП: на сайте, в мобильном приложении и в кассовых узлах перевозчика, тем самым адаптировав решение под конкретные задачи клиента, – отметил руководитель департамента транзакционного бизнеса - старший вице-президент банка ВТБ (ПАО) Александр Боциев.