Ярославское УМВД опубликовало график работы ГИБДД в праздничные дни

УМВД по Ярославской области опубликовало график работы подразделений ГИБДД в праздничные дни. Фото: Алексей БУЛАТОВ

УМВД по Ярославской области опубликовало график работы подразделений ГИБДД в праздничные дни.

ГИБДД УМВД России по Ярославской области (Ярославль): - регистрация транспортных средств, обмен водительских удостоверений (ул.Декабристов, д.12) - без выходных дней, - прием экзаменов на право управления транспортными средствами, выдача водительских удостоверений (ул.Журавлева, д.9/27) – выходные дни: 30 апреля, 1, 6, 7, 8 и 9 мая.

ГИБДД МУ МВД России «Рыбинский»: - регистрация транспортных средств - без выходных дней, - прием экзаменов на право управления транспортными средствами, выдача водительских удостоверений – выходные дни: 30 апреля, 1, 7, 8 и 9 мая,

- обмен водительских удостоверений – выходные дни: 30 апреля, 1,6, 7, 8 и 9 мая.

ГИБДД в поселке Петровское, Данилове, Угличе, Тутаеве и Некоузе:

- регистрация транспортных средств, прием экзаменов на право управления транспортными средствами, обмен и выдача водительских удостоверений – выходные дни: 30 апреля, 1, 7, 8 и 9 мая.

В рабочие дни предоставление государственных услуг подразделениями будет происходить по обычному расписанию.