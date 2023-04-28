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НовостиОбщество28 апреля 2023 10:02

В Ярославле развесили доски для объявлений

Городские власти надеются, что таким образом смогут отучить расклейщиков вешать объявления где попало
Полина Вачнадзе
На центральных улицах Ярославля установили доски для объявлений.

На центральных улицах Ярославля установили доски для объявлений.

Фото: Мэрия Ярославля

На центральных улицах Ярославля установили доски для объявлений. Они появились на Богоявленской площади, напротив театра имени Федора Волкова, на Советской улице, проспектах Ленина и Октября. Сегодня, 28 апреля, таблички повесят в Красноперекопском и Фрунзенском районах.

- Ко дню города на большинстве остановок общественного транспорта должны появиться такие таблички для объявлений. Мы надеемся, что это сделает Ярославль чище, отвадит рекламодателей от расклейки листовок на столбах и стенах остановок, - написал в соцсетях мэр города Артем Молчанов.

Кампания по борьбе с незаконным размещением объявлений в Ярославской области стартовала в середине апреля. Губернатор региона предложил штрафовать не только расклейщиков листовок, но и тех, кто в них указан.