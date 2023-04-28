В Ярославле развесили доски для объявлений

На центральных улицах Ярославля установили доски для объявлений. Фото: Мэрия Ярославля

На центральных улицах Ярославля установили доски для объявлений. Они появились на Богоявленской площади, напротив театра имени Федора Волкова, на Советской улице, проспектах Ленина и Октября. Сегодня, 28 апреля, таблички повесят в Красноперекопском и Фрунзенском районах.

- Ко дню города на большинстве остановок общественного транспорта должны появиться такие таблички для объявлений. Мы надеемся, что это сделает Ярославль чище, отвадит рекламодателей от расклейки листовок на столбах и стенах остановок, - написал в соцсетях мэр города Артем Молчанов.

Кампания по борьбе с незаконным размещением объявлений в Ярославской области стартовала в середине апреля. Губернатор региона предложил штрафовать не только расклейщиков листовок, но и тех, кто в них указан.