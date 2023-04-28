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НовостиПроисшествия28 апреля 2023 9:34

В Ярославле в суд направили дело троих «обнальщиков»

Их доход за полтора года составил 27 миллионов рублей
Полина Вачнадзе
За полтора года ярославские "обнальщики" заработали 27 миллионов рублей.

За полтора года ярославские "обнальщики" заработали 27 миллионов рублей.

Фото: Полина Вачнадзе

Региональное УМВД направило в суд уголовное дело, возбужденное в отношении троих жителей Ярославля – двух мужчин и женщины. Их обвиняют в незаконной банковской деятельности.

Следствие установило, что группа «обнальщиков» работала в регионе около полутора лет – с декабря 2019 года по май 2021-го. За это время доход обвиняемых составил 27 миллионов рублей.

- Группа лиц занималась противоправной деятельностью по незаконному обналичиванию денежных средств в интересах третьих лиц с извлечением дохода в особо крупном размере. В качестве комиссионного вознаграждения участники группы получали не менее 7% от суммы, подлежащей обналичиванию, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

В ходе расследования у обвиняемых проведены обыски, изъята компьютерная техника, документы, печати, электронные ключи, телефоны, которые использовались для осуществления преступной деятельности. Ярославским «обнальщикам», если их вина будет доказана, грозит до 7 лет лишения свободы.