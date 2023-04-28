В Ярославле в суд направили дело троих «обнальщиков»

За полтора года ярославские "обнальщики" заработали 27 миллионов рублей. Фото: Полина Вачнадзе

Региональное УМВД направило в суд уголовное дело, возбужденное в отношении троих жителей Ярославля – двух мужчин и женщины. Их обвиняют в незаконной банковской деятельности.

Следствие установило, что группа «обнальщиков» работала в регионе около полутора лет – с декабря 2019 года по май 2021-го. За это время доход обвиняемых составил 27 миллионов рублей.

- Группа лиц занималась противоправной деятельностью по незаконному обналичиванию денежных средств в интересах третьих лиц с извлечением дохода в особо крупном размере. В качестве комиссионного вознаграждения участники группы получали не менее 7% от суммы, подлежащей обналичиванию, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

В ходе расследования у обвиняемых проведены обыски, изъята компьютерная техника, документы, печати, электронные ключи, телефоны, которые использовались для осуществления преступной деятельности. Ярославским «обнальщикам», если их вина будет доказана, грозит до 7 лет лишения свободы.