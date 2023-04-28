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НовостиОбщество28 апреля 2023 8:59

В Ярославской области простятся с бойцом, погибшим на СВО

Похороны военнослужащего пройдут 29 апреля
Полина Вачнадзе
На СВО погиб житель УГличского района.

На СВО погиб житель УГличского района.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Завтра, 29 апреля, пройдет прощание с военнослужащим Евгением Коровиным. Он погиб во время специальной военной операции.

- С прискорбием сообщаю о смерти военнослужащего Евгения Вячеславовича Коровина. Наш земляк выполнял свой воинский долг и скончался в зоне СВО. Выражаю искренние соболезнования родным и близким, - написал на своей странице ВКонтакте глава УГличского района Анатолий Курицин.

Прощание начнется в 11:00 в Доме памяти Углича.