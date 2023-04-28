Ярославль
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия28 апреля 2023 7:11

Пожилые супруги погибли при пожаре в Ярославле

Загорелась трехкомнатная квартира в многоэтажке на Ленинградском проспекте
Полина Вачнадзе
Следователи выясняют обстоятельства смерти супругов 64 и 74 лет при пожаре.

Следователи выясняют обстоятельства смерти супругов 64 и 74 лет при пожаре.

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Следователи выясняют обстоятельства смерти супругов 64 и 74 лет. Муж и жена погибли во время пожара, который произошел в их трехкомнатной квартире в доме №111 на Ленинградском проспекте в Ярославле.

Пожар начался в одиннадцатом часу ночи 27 апреля. На тушение выехали 22 человека личного состава и 6 единиц техники. Ликвидировали огонь спустя час. Пожилых супругов спасти не удалось.

- По факту произошедшего организована проверка. Назначено проведение экспертиз, в том числе, пожаро-технической для определения точной причины возгорания, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.