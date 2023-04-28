Пожилые супруги погибли при пожаре в Ярославле

Следователи выясняют обстоятельства смерти супругов 64 и 74 лет при пожаре. Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Следователи выясняют обстоятельства смерти супругов 64 и 74 лет. Муж и жена погибли во время пожара, который произошел в их трехкомнатной квартире в доме №111 на Ленинградском проспекте в Ярославле.

Пожар начался в одиннадцатом часу ночи 27 апреля. На тушение выехали 22 человека личного состава и 6 единиц техники. Ликвидировали огонь спустя час. Пожилых супругов спасти не удалось.

- По факту произошедшего организована проверка. Назначено проведение экспертиз, в том числе, пожаро-технической для определения точной причины возгорания, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.