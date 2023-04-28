В Ярославле проезд на речном трамвайчике подорожал до 80 рублей

Стоимость проезда на речных трамвайчиках выросла до 80 рублей. Фото: Полина Вачнадзе

1 мая в Ярославской области открывается навигация. И за пару дней до ее начала в департаменте сообщили неприятную для всех пассажиров новость: стоимость проезда на речном трамвайчике выросла до 80 рублей. В прошлом году взрослый билет стоит 37 рублей, детский – в два раза дешевле.

- На городских маршрутах внутреннего водного транспорта Ярославль-Толга и Ярославль-Вакарево пассажирам будет предложена гибкая тарифная политика. Стоимость разовой поездки за наличный расчет составит 80 рублей, при оплате банковской картой - 60 рублей, при оплате проезда с применением транс портной «Якарты» - 44 рубля, сообщили в областном департаменте транспорта.

При оплате персонифицированной транспортной картой льготы в 50% и 100% сохраняются, рассчитываться стоимость проезда будет от 44 рублей.