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НовостиОбщество28 апреля 2023 6:34

В Ярославле проезд на речном трамвайчике подорожал до 80 рублей

Но действует система скидок
Полина Вачнадзе
Стоимость проезда на речных трамвайчиках выросла до 80 рублей.

Стоимость проезда на речных трамвайчиках выросла до 80 рублей.

Фото: Полина Вачнадзе

1 мая в Ярославской области открывается навигация. И за пару дней до ее начала в департаменте сообщили неприятную для всех пассажиров новость: стоимость проезда на речном трамвайчике выросла до 80 рублей. В прошлом году взрослый билет стоит 37 рублей, детский – в два раза дешевле.

- На городских маршрутах внутреннего водного транспорта Ярославль-Толга и Ярославль-Вакарево пассажирам будет предложена гибкая тарифная политика. Стоимость разовой поездки за наличный расчет составит 80 рублей, при оплате банковской картой - 60 рублей, при оплате проезда с применением транс портной «Якарты» - 44 рубля, сообщили в областном департаменте транспорта.

При оплате персонифицированной транспортной картой льготы в 50% и 100% сохраняются, рассчитываться стоимость проезда будет от 44 рублей.