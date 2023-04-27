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НовостиОбщество27 апреля 2023 14:05

В Ярославле начали ремонтировать улицу Радищева

Рабочие обновят больше километра асфальта
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ярославле начали ремонтировать улицу Радищева

В Ярославле начали ремонтировать улицу Радищева

Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле начали ремонтировать улицу Радищева. Там заменят больше километра асфальта, нанесут разметку и установят дорожные знаки. Сейчас идет демонтаж старого бортового камня.

— В течение двух дней демонтаж бортового камня пройдет на одном участке, после чего мы перейдем на второй участок улицы Радищева, где также пройдет данный вид работ. Для удобства жителей мы сразу вывозим весь строительный мусор. На следующей неделе приступим к установке нового бортового камня, его протяженность составит три с половиной тысячи погонных метров, — сказал представитель подрядной организации ООО «Дорожно-строительная компания-76».