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НовостиОбщество27 апреля 2023 13:25

МЧС предупредило ярославцев об ухудшении погоды

В ближайшие сутки ожидается дождь и сильный ветер
Анастасия ГОЛУБЕВА
МЧС предупредило ярославцев об ухудшении погоды

МЧС предупредило ярославцев об ухудшении погоды

Фото: Алексей БУЛАТОВ

МЧС предупредило жителей Ярославской области об ухудшении погоды в ближайшие сутки. С 18 вечера 27 апреля до завтрашнего вечера ожидаются дожди, грозы в некоторых районах региона, а также порывы ветра до 15 м/c.

- Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с затруднениями в работе всех видов транспорта, увеличением количества ДТП, повреждением линий связи, нарушением в системе ЖКХ, обрушением ветхих крыш, - сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области.