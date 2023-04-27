МЧС предупредило ярославцев об ухудшении погоды Фото: Алексей БУЛАТОВ

МЧС предупредило жителей Ярославской области об ухудшении погоды в ближайшие сутки. С 18 вечера 27 апреля до завтрашнего вечера ожидаются дожди, грозы в некоторых районах региона, а также порывы ветра до 15 м/c.

- Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с затруднениями в работе всех видов транспорта, увеличением количества ДТП, повреждением линий связи, нарушением в системе ЖКХ, обрушением ветхих крыш, - сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области.