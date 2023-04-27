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НовостиОбщество27 апреля 2023 11:38

Ярославль начали украшать ко Дню Победы

На Стрелке устанавливают декоративную конструкцию «Победа»
Полина Вачнадзе
На Стрелке уже идет установка декоративной конструкции «Победа».

На Стрелке уже идет установка декоративной конструкции «Победа».

Фото: Мэрия Ярославля

Ярославль начали готовить к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. На Стрелке уже идет установка декоративной конструкции «Победа», до 5 мая должен завершиться монтаж информационных проектов «Весна 45-го» и «Герои и подвиги» на Первомайском бульваре и у Вечного огня.

- На фасадах администраций уже размещены праздничные панно, оформлены праздничным консолями опоры на проспекте Фрунзе, завершается оформление Московского проспекта. Также будут украшены другие основные магистрали и площади города, - сказала директор МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» Людмила Жиленко.

В вечернее время на телебашне будут появляться поздравления с 9 Мая.