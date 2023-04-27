Ярославль начали украшать ко Дню Победы

На Стрелке уже идет установка декоративной конструкции «Победа». Фото: Мэрия Ярославля

Ярославль начали готовить к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. На Стрелке уже идет установка декоративной конструкции «Победа», до 5 мая должен завершиться монтаж информационных проектов «Весна 45-го» и «Герои и подвиги» на Первомайском бульваре и у Вечного огня.

- На фасадах администраций уже размещены праздничные панно, оформлены праздничным консолями опоры на проспекте Фрунзе, завершается оформление Московского проспекта. Также будут украшены другие основные магистрали и площади города, - сказала директор МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» Людмила Жиленко.

В вечернее время на телебашне будут появляться поздравления с 9 Мая.