Челябинца, который хотел проверить на бдительность сотрудников ярославского ФСБ, отправили в колонию

Житель Челябинска в Ярославле осудили за ложное сообщение о теракте. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На 2 года и 5 месяцев лишения свободы осудили жителя Челябинска, который приехал в Ярославль и здесь решил проверить на бдительность сотрудников регионального УФСБ.

3 октября прошлого года пьяный 37-летний мужчина из гостиницы шесть раз звонил дежурному ведомства и сообщал о готовящемся взрыве в здании ФСБ и применении по отношению к сотрудникам огнестрельного оружия и гранаты.

- Звонивший просил найти его и задержать, - сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

В этот же день сотрудники ФСБ выполнили его просьбу.

- Я сообщил, что сижу в черном джипе, припаркованном около здания УФСБ по Ярославской области и сказал «давайте, выходите». Свою вину полностью осознаю и раскаиваюсь. Хотел убедиться, что ФСБ реагирует на такие звонки и смогут ли они меня быстро найти. Работой ФСБ остался доволен, ребята справились четко и очень оперативно. ФСБ – сила, - сказал челябинец после задержания.

С учетом неотбытого наказания по предыдущему приговору, мужчине дали почти два с половиной года.