В Ярославле 1 мая ограничат проезд по центральным улицам

В Ярославле 1 мая, в День Весны и Труда, закроют проезд по центральным улицам города. Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле 1 мая, в День Весны и Труда, закроют проезд по центральным улицам города. С 7 утра до 23:00 ограничат движение транспорта по Котросльной набережной, улицам Андропова, Подзеленье, Почтовой, площади Челюскинцев и Волжскому спуску.

- Кроме того, на этих же улицах с 20:00 30 апреля до 23:00 1 мая вводится временное ограничение остановки и стоянки автомобилей, - сообщили в пресс-службе мэрии Ярославля.