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НовостиОбщество27 апреля 2023 10:16

В Ярославле 1 мая ограничат проезд по центральным улицам

Запрет будет действовать с утра до позднего вечера
Полина Вачнадзе
В Ярославле 1 мая, в День Весны и Труда, закроют проезд по центральным улицам города.

В Ярославле 1 мая, в День Весны и Труда, закроют проезд по центральным улицам города.

Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле 1 мая, в День Весны и Труда, закроют проезд по центральным улицам города. С 7 утра до 23:00 ограничат движение транспорта по Котросльной набережной, улицам Андропова, Подзеленье, Почтовой, площади Челюскинцев и Волжскому спуску.

- Кроме того, на этих же улицах с 20:00 30 апреля до 23:00 1 мая вводится временное ограничение остановки и стоянки автомобилей, - сообщили в пресс-службе мэрии Ярославля.