В Ярославле откроют новый приют для бездомных собак

В этом году в Ярославле откроется новый приют для животных. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во втором квартале этого года в Ярославле на улцие Промышленной откроют приют для бездомных собак. Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель председателя правительства области Валерий Холодов.

- Сейчас в нашем регионе насчитывается порядка 1500 собак, оставшихся без владельцев в естественной среде обитания. Вина за брошенных животных, а также ответственность за животных на свободном выгуле ложится на плечи недобросовестных хозяев, которые не всегда обеспечивают должное пребывание своих питомцев в той или иной среде, - пишет чиновник.

В новом приюте одновременно могут содержаться 146 собак, за год через него будут проходить около полутора тысяч животных.

Также Валерий Холодов отметил, что на совещании, которое прошло в облдуме, было предложено разработать критерии, по которым можно будет оставлять собак в приютах пожизненно.

- Первым шагом к уменьшению количества безнадзорных животных может стать обязательная стерилизация животных, не предназначенных для разведения. Предложено рассмотреть вопрос о предоставлении льготных условий для проведения данной процедуры и вопрос о прохождении организациями, занимающимися племенным разведением животных, официального лицензирования, - пишет зампред регионального правительства.