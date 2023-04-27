Автобусы ярославского ПАТП-1 выставили на продажу

На сайте бесплатных объявлений появилось сообщение о продаже автобусов ярославского ПАТП-1. ФОТО: Авито

На сайте бесплатных объявлений появилось сообщение о продаже автобусов ярославского ПАТП-1. Например, ПАЗ 2019 года выпуска выставлен за 2,8 миллиона рублей. - Продаются в связи с окончание деятельности по перевозкам автобусы ПАЗ, ЛИАЗ, - уточняет продавец.

После того, как ярославские власти объявили о старте новой транспортной реформы, стало понятно, что ПАТП-1 не сможет принять участие ни в одном из конкурсов на пассажирские перевозки. Причина – в подвижном составе, возраст которого, по условиям контрактов, не должен превышать 1 года.

- Вопрос приобретения транспорта на «ПАТП-1» был изучен. Приобретение в лизинг по тем предложениям, которые были получены от лизинговых компаний, невозможно. Купить новые автобусы можно только в случае финансовой состоятельности, а ПАТП-1 такой возможности не имеет, - пояснил мэр Ярославля Артем Молчанов.