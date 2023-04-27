В Ярославской области водитель получил травмы в ДТП с лосем

Водитель иномарки госпитализирован после ДТП с лосем. Фото: УМВД по Ярославской области

Вчера, 26 апреля, в Некрасовском районе на дороге «Золотое кольцо» произошло ДТП. Под колеса «Шевроле» попал лось. Водитель иномарки, 23-летний молодой человек, госпитализирован.

- Лось может появиться на проезжей части дороги внезапно, тем самым, не оставив шансов водителю на маневрирование. Именно поэтому следует быть предельно внимательными и аккуратными, двигаясь на автомобиле по автодороге, рядом с лесными массивами или густой растительностью. Участки дорог, где возможно появление животных, обозначены специальным дорожным знаком «Дикие животные». Водитель, увидев такой знак, должен снизить скорость и быть готовым объехать или пропустить выбежавшего на проезжую часть дикого зверя, - напомнили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.