В Рыбинске назвали дату завершения отопительного сезона

Отопление в Рыбинске отключат 2 мая. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Отопительный сезон 2022-2023 в Рыбинске будет завершен 2 мая. Среднесуточная температура воздуха, которая на протяжении нескольких дней держится выше 8 градусов тепла, позволяет это сделать.

- Постановляю: организациям, обеспечивающим централизованное теплоснабжение объектов социальной сферы, жилищного фонда и иных потребителей закончить отопительный период 2022-2023 годов со 2 мая 2023 года, - говорится в постановлении, которое подписал глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.

В Ярославле отопительный сезон завершили 26 апреля, в Тутаевском районе - 25 апреля, а в Ярославском закончат его завтра, 28 числа.