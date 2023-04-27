В Ярославль приехали федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова и 30 уполномоченных по правам человека из регионов

В Ярославле прошла конференция, на которой обсудили взаимодействие государства и гражданского общества в вопросах защиты прав человека. Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле прошла конференция, на которой обсудили взаимодействие государства и гражданского общества в вопросах защиты прав человека. В конференции приняли участие федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова и омбудсмены из 30 регионов России.

- В Ярославской области за 10 лет было рассмотрено порядка 20 тысяч обращений от граждан, в том числе коллективных. В регионе благодаря эффективно выстроенной работе этому институту доверяют, - сказала Татьяна Москалькова. - Сегодня к нам поступает много обращений по социальной теме, по вопросам, связанным с защитой обвиняемых и подозреваемых, длительными сроками расследования, по реализации права на жилье, в том числе детей-сирот.

В прошлом году в аппарат ярославского уполномоченного поступило 733 обращения, из них 688 касались прав человека в условиях СВО и мобилизации. С учетом коллективных жалоб за помощью к омбудсмену обратились более 6 тысяч человек.

Чаще всего люди обращаются письменно, на втором месте – устные просьбы по телефону. Пользуются популярностью у ярославцев и личные приемы.