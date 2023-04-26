Ярославцы просят генерального прокурора сохранить автобусные остановки в Красноперекопском районе

Прокуратура потребовала от мэрии снести новые остановочные комплексы

Состояние остановок общественного транспорта — больная тема для Ярославля. В последнее время ситуация начала улучшаться, однако на улицах до сих можно встретить разбитые старые павильоны. На их фоне ситуация, происходящая с новыми остановки в начале проспекта Толбухина, выглядит крайне странно.

Рядом с торговым центром «МебельМаркт» новые остановочные комплексы появились летом 2022-го. А уже зимой 2023 года прокуратура потребовала от мэрии снести конструкции. Правоохранители углядели несоответствие ГОСТам. Мэрия с доводами не согласилась, началось судебное разбирательство.

Пока тяжбы идут, остается неясно, защитит ли городская администрация остановки. Поэтому местные жители решили обратиться к Генеральному прокурору, чтобы он вмешался в ситуацию. Остановки пользуются популярностью у пассажиров, в том числе у туристов, которые приезжают полюбоваться церковью Иоанна Предтечи.

— Убедительно просим вас принять меры по сохранению остановки общественного транспорта на проспекте Толбухина в районе пересечения с улицей Большая Федоровская и остановки общественного транспорта в районе дома № 96 по улице Большая Федоровская, — пишут ярославцы Генеральному прокурору.

Стоит отметить, что за все время на остановках не произошло ни одного ДТП. В суд прокуратура таких сведений тоже не предоставила.