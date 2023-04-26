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НовостиОбщество26 апреля 2023 14:42

На капитальный ремонт Волжского моста в Рыбинске выделят 225 миллионов рублей

Закончить все работы планируется летом 2024 года
Анастасия ГОЛУБЕВА
На капитальный ремонт Волжского моста в Рыбинске выделят 225 миллионов рублей

На капитальный ремонт Волжского моста в Рыбинске выделят 225 миллионов рублей

Фото: Правительство Ярославской области

На капитальный ремонт Волжского моста в Рыбинске выделят около 225,5 миллиона рублей. Это позволит по графику делать все необходимое – укреплять опору, заменять старые перекрытия и перекладывать дорожное покрытие.

- Движение по мосту закрываться не будет — автомобили смогут двигаться по одной из его частей в реверсивном режиме. Закончить капитальный ремонт моста предполагается летом 2024 года, - сообщили в правительстве Ярославской области.