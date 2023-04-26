В УМВД России по Ярославской области проходит конкурс профмастерства среди участковых Фото: УМВД по Ярославской области

В УМВД России по Ярославской области проходит конкурс профмастерства среди участковых. К участию в конкурсе были допущены сотрудники полиции, прошедшие специальную подготовку, а также добившиеся высоких показателей по службе.

Во время областного этап участники показали свою физическую подготовку, знание нормативной базы, владение табельным оружием и боевыми приемами борьбы.

- По итогам конкурса «Лучший по профессии» первое место занял старший участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Дзержинскому городскому району, старший лейтенант полиции Евгений Русанов. Вторым стал участковый уполномоченный полиции Отд. МО МВД России по Мышкинскому району, старший лейтенант полиции Иван Коновалов. На третьем месте участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Тутаевский», лейтенант полиции Андрей Борисов. Победитель представит службу на всероссийском этапе конкурса профмастерства, - сообщили в пресс-службе ведомства.