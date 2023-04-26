В Ярославле мужчина хотел заказать костюм Деда Мороза, но обокрал сотрудницу ателье Фото: Оксана ЗУЙКО

В Ярославле 32-летний местный житель обвиняется в краже. В декабре прошлого года он решил пошить для себя костюм Деда Мороза, пришел в ателье. Когда портниха отвлеклась, мужчина схватил с ее стола кожаную сумку, в которой были деньги, банковские карты и другие вещи, а потом скрылся.

- В результате преступных действий обвиняемого женщине причинен материальный ущерб на сумму более 20 тысяч рублей. Сотрудники полиции установили личность мужчины по камерам видеонаблюдения. В рамках расследования уголовного дела обвиняемый признал вину, принес извинения потерпевшей и в полном объеме возместил причиненный ущерб, - сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Теперь злоумышленник заплатит штраф в размере 30 тысяч рублей.