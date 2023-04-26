Жительницу Ярославля будут судить за организацию притона

43-летнюю жительницу Ярославля будут судить за организацию занятия проституцией. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

43-летнюю жительницу Ярославля будут судить за организацию занятия проституцией и содержание притона.

В Ленинском районе города женщина открыла салон, который в рекламе значился как массажный. В действительности там работали девушки легкого поведения, которые оказывали клиентам не медицинские, а интимные услуги.

- В арендованном помещении были установлены душевые, кровати, оборудовано помещение администратора для приема заказов и оплаты услуг сексуального характера, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Обвиняемая сама работала в салоне, правда, занималась не проституцией, а административной деятельностью. Интимуслуги оказывали несколько девушек.

Салон был закрыт в августе прошлого года. Расследование уголовного дела завершено, в ближайшее время оно будут направлено в суд.