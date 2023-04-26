Стало известно о состоянии здоровья девушки, пострадавшей в Ярославле от рук своих сверстников

Физически девушка от издевательств сверстников не пострадала. Скриншот с видео, группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

В Ярославле следователи начали проверку после публикации шокирующего видео в соцсетях.

Несколько школьников на пустыре в Дзержинском районе издевались над своей ровесницей и снимали все происходящее на смартфоны. Изображение не очень четкое и кажется, что один из подростков дважды бьет свою беззащитную жертву палкой по голове. Но оказалось, что в руках у него было совсем другой предмет.

- В ходе проверочных мероприятий установлено, что несовершеннолетние использовали сухое растение. У девушки телесных повреждений не имеется, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела или отказе в возбуждении.

Личности всех присутствующих на пустыре подростков уже установлены. Главному «герою» ролика 15 лет. В марте этого года он был поставлен на учет ПДН за хулиганство.