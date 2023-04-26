Березовую рощу в Ярославле вернули в собственность города

Земельный участок на улице Красноборской в Ярославле возвращен в муниципальную собственность. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Земельный участок на улице Красноборской в Ярославле возвращен в муниципальную собственность. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.

- Решением Заволжского районного суда Ярославля от 25 апреля удовлетворен иск и.о. прокурора Ярославля в интересах муниципалитета Ярославля, - уточнили в ведомстве.

Суд признал недействительными несколько сделок, в том числе, договор купли-продажи участка земли площадью в 2,6 тысяч квадратов, расположенного в районе дома №34 на улице Красноборской. Также признано недействительным соглашение о перераспределении земель, заключенное в 2019 году, в отношении земель, находящихся в государственной собственности.

Решение в законную силу не вступило.