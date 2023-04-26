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НовостиПроисшествия26 апреля 2023 6:54

При пожаре в Творогово Ярославского района погиб 42-летний мужчина

Пожар произошел днем 25 апреля
Полина Вачнадзе
В огне погиб 42-летний мужчина.

В огне погиб 42-летний мужчина.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В 13:06 25 апреля пожарным поступил вызов в поселок Творогово Ярославского района. Загорелся дом на 17-й линии.

- Было задействовано 26 человек личного состава и 7 единиц техники. Ликвидирован пожар в 13:59. Повреждены кровля, стены, полы на площади в 140 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе МЧС по Ярославской области.

К сожалению, не обошлось без жертв. В огне погиб 42-летний мужчина. По факту его смерти следователи сейчас проводят проверку.

- В качестве наиболее вероятной причиной возникновения пожара рассматривается неосторожное обращение с огнем при курении, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.