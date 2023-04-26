В Ярославской области начал работать региональный проектный институт

В Ярославской области начал работать проектный институт. Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области начал работать проектный институт. Он будет заниматься разработкой проектов, реализуемых за счет средств федерального, областного и муниципальных бюджетов.

– В ближайшие два-три года в регионе планируем построить, провести реконструкцию и капитальный ремонт порядка 100 объектов социальной сферы, – сказал губернатор Михаил Евраев. – Проектирование будет осуществлять новое учреждение. Это, во-первых, позволит централизовать работу, повысить качество проектов, а во-вторых – снизить издержки на подготовку проектной документации.

Пока что в штате всего 9 сотрудников. В ближайшее время им предстоит спроектировать взрослую поликлинику в поселке Красный Бор и перепроектировать в музейный комплекс здание Завода ЛИТ в Переславле.