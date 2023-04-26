В Ярославской области перестанут действовать льготы при оплате проезда наличными

В Ярославской области изменится механизм предоставления льгот пассажирам пригородного и межмуниципального транспорта. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ярославской области изменится механизм предоставления льгот пассажирам пригородного и межмуниципального транспорта. Решение было принято 25 апреля на заседании регионального заксобрания.

С 1 октября 2023 года льготу на проезд можно будет получить только при безналичной его оплате. Для оплаты предлагается использовать карты жителя Ярославской области. Это карта национальной системы «Мир» с технологией бесконтактных платежей, на которую будет зарегистрирована социальную услуга по освобождению от оплаты 50% или 100% стоимости проезда.

– Если у гражданина уже имеется карта национальной платежной системы «Мир», то получения новой не потребуется, – пояснила директор департамента транспорта Татьяна Черемных. – Важно, что оплата льготного проезда с использованием карты жителя Ярославской области будет возможна после регистрации на карту права гражданина на социальную услугу.

Регистрацию можно оформить в МФЦ. Студенты могут это сделать через оператора автоматизированной системы управления транспортом ГБУ «Яроблтранском». При помощи карты жителя Ярославской области можно оплатить проезд в троллейбусах, трамваях, городских, пригородных и межмуниципальных автобусах, а также на внутреннем водном транспорте.

До 1 октября действует переходный период. Пока еще можно покупать билет со скидкой и за наличные деньги, и при помощи карты.