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НовостиОбщество25 апреля 2023 15:14

В Ярославской области льготникам поменяют механизм оплаты проезда на межмуниципальных маршрутах

Наличными билет можно будет купить до 1 октября
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ярославской области льготникам поменяют механизм оплаты на межмуниципальных маршрутах

В Ярославской области льготникам поменяют механизм оплаты на межмуниципальных маршрутах

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ярославской области льготникам поменяют механизм оплаты проезда на межмуниципальных маршрутах. За наличные билет можно будет купить до 1 октября, а дальше для покупки понадобится предъявить электронную транспортную карту, которую принимают уже сейчас.

Директор регионального департамента транспорта Татьяна Черемных подчеркнула, что льготнику предстоит оформить либо транспортную карту, либо карту жителя Ярославской области. Карта жителя - это обычная платежная карта «Мир», на которую будет зарегистрирована информация, что человек является льготником. Процедуру регистрации планируется осуществлять через отделения МФЦ. Для студентов механизм «привязки» льготы к карте «МИР» будет иным и будет проходить через взаимодействие Яроблтранскома и администрации учебного заведения.