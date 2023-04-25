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НовостиПроисшествия25 апреля 2023 14:42

В Ярославле трое граффитчиков заплатят штраф за свои художества

Они разрисовывали стену дома на улице Ухтомского
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ярославле трое граффитчиков заплатят штраф за свои художества

В Ярославле трое граффитчиков заплатят штраф за свои художества

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ярославле в марте текущего года полиция, как обычно, патрулировала город. Им на глаза попались трое молодых людей, которые разрисовывали стену дома на улице Ухтомского. Граффитчиков доставили в отделение и составили административный протокол. Теперь ярославцы заплатят штраф за свои художества.

- В текущем году сотрудниками полиции в Кировском районе выявлено 9 лиц, совершивших правонарушение по статье «Об административных правонарушениях» нанесение надписей, рисунков в местах, не отведенных для этих целей». Все они привлечены к административной ответственности, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.