В Ярославле трое граффитчиков заплатят штраф за свои художества Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ярославле в марте текущего года полиция, как обычно, патрулировала город. Им на глаза попались трое молодых людей, которые разрисовывали стену дома на улице Ухтомского. Граффитчиков доставили в отделение и составили административный протокол. Теперь ярославцы заплатят штраф за свои художества.

- В текущем году сотрудниками полиции в Кировском районе выявлено 9 лиц, совершивших правонарушение по статье «Об административных правонарушениях» нанесение надписей, рисунков в местах, не отведенных для этих целей». Все они привлечены к административной ответственности, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.