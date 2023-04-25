Ярославца задержали за попытку убить двоих родственников и сжечь их квартиру

В Ярославле мужчина пытался убить тетю и ее сожителя. Фото: СУ СКР по Ярославской области

В Ярославле сотрудниками следственного комитета задержан 34-летний мужчина. Его подозревают в покушении на убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом.

Семейная разборка произошла в квартире на улице Блюхера в Ярославле. Подозреваемый вместе со своей 62-летней тетей и ее 57-летним сожителем пили, потом начался конфликт из-за прошлой судимости племянника.

Чтобы скрыть следы преступления, подозреваемый решил сжечь квартиру. Фото: СУ СКР по Ярославской области

- В результате злоумышленник нанес мужчине и женщине множественные удары руками по телу, потом кухонным ножом – в область шеи и туловища. Чтобы скрыть преступление, мужчина зажег конфорку газовой плиты и положил на огонь пальто, начался пожар, - рассказали в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Тетя подозреваемого и ее сожитель выжили благодаря своевременно оказанной медицинской помощи, возгорание оперативно ликвидировали.

Подозреваемого задержали сотрудники уголовного розыска, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.