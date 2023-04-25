Wink выбрали более 55 тысяч ярославцев

Wink охватывает регионы. ФОТО: ПАО «Ростелеком»

Больше всего клиентов, около 52 тысяч, пользуются сервисом при помощи приставки, а остальные – смотрят передачи на Smart-TV, сообщает пресс-служба компании.

– Каждый месяц мы увеличиваем охват сетями связи. В прошлом году оптика впервые пришла в 98 сел и деревень региона, а за четыре года активного развития телеком-инфраструктуры возможность подключить услуги по технологии GPON (“оптика в дом”) появилась в 225 населенных пунктах. Вместе с нашим интернетом приходит Wink, который дает возможность смотреть огромное количество фильмов и телеканалов. О популярности сервиса свидетельствует то, что более 50% клиентов, подключавших доступ в Сеть, в качестве дополнительной услуги выбирают именно видеоплатформу, – рассказал директор филиала ПАО «Ростелеком» в Ярославской и Костромской областях Роман Русских.

– Мы подключили интернет вместе с Wink. Нравится большой выбор каналов и возможность включить передачи не только на телевизоре, но и на планшете или телефоне. Скоро настанут теплые дни, я уже предвкушаю, как вечером буду смотреть фильмы в беседке в саду, – делится впечатлениями жительница города Гаврилов-Яма Дарья Миронова.