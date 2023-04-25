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НовостиОбщество25 апреля 2023 13:03

В Рыбинске Волжский мост перекроют на шесть ночей

Движение будет закрыто ночами с 4 по 10 мая
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Рыбинске Волжский мост перекроют на шесть ночей. ФОТО: страница Дмитрия Рудакова ВКонтакте

В Рыбинске Волжский мост перекроют на шесть ночей. ФОТО: страница Дмитрия Рудакова ВКонтакте

В Рыбинске Волжский мост вновь перекрывают. На этот раз – на шесть ночей, с 4 по 10 мая – в промежутке с полночи до пяти часов утра движение полностью будет закрыто.

Сейчас строители обрабатывают пескоструем опорные части моста – готовят к восстановлению защитного слоя бетона несущих конструкций.

- Монтируются специальные конструкции для устройства опалубки и монолитных работ. На левом берегу строят пирс. Рядом с опорами появится так называемый бездонный ящик – конструкция, которая позволит откачать воду возле опор для их ремонта, - сообщил глава города Дмитрий Рудаков.